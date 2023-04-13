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عربي-دولي

مجلس الاتحاد الأوروبي يوافق على مليار يورو للذخيرة في أوكرانيا

Lebanon 24
13-04-2023 | 16:30
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وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تخصيص مليار يورو لتعويض توريد الذخيرة لأوكرانيا حتى 31 أيار 2023 في إطار "صندوق السلام الأوروبي".

جاء ذلك في بيان للمجلس صدر اليوم الخميس، الذي تابع بأن المجلس وافق اليوم على "مساعدة بقيمة مليار يورو في إطار صندوق السلام الأوروبي لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ما سيسمح للاتحاد بتعويض الدول الأعضاء عن إمداد أوكرانيا بالذخيرة من المخزونات الموجودة أو نتيجة لذلك". (روسيا اليوم)
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