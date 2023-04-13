بولندا تطلب الإذن من ألمانيا لإعادة تصدير "ميغ-29"

قدمت وارسو طلبًا إلى ألمانيا لتنسيق تصدير الطائرات المقاتلة "ميغ-29" التي كانت في خدمة ألمانيا إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير وكالة "د بي أ".
وتشير وكالة "DPA"، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أن "بولندا تقدمت بطلب إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على إذن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من المخزونات القديمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية".
وأوضحت الوكالة أنها تتحدث عن مقاتلات "ميغ-29"، التي سلمتها ألمانيا إلى بولندا في السنوات السابقة. وسألت الحكومة الألمانية في وقت سابق عما إذا كانت ستنسق توريد المقاتلات، فأجابت أنها لم تتلق طلبات من بولندا أو سلوفاكيا. (سبوتنيك)