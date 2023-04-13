بولندا تطلب الإذن من ألمانيا لإعادة تصدير "ميغ-29"

قدمت وارسو طلبًا إلى ألمانيا لتنسيق تصدير الطائرات المقاتلة "ميغ-29" التي كانت في خدمة ألمانيا إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير وكالة "د بي أ".

وتشير وكالة "DPA"، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أن "بولندا تقدمت بطلب إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على إذن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من المخزونات القديمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية".

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