Advertisement

عربي-دولي

بولندا تطلب الإذن من ألمانيا لإعادة تصدير "ميغ-29"

Lebanon 24
13-04-2023 | 16:59
A-
A+
Doc-P-1056818-638169993236043755.jpg
Doc-P-1056818-638169993236043755.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قدمت وارسو طلبًا إلى ألمانيا لتنسيق تصدير الطائرات المقاتلة "ميغ-29" التي كانت في خدمة ألمانيا إلى أوكرانيا، وفقًا لتقارير وكالة "د بي أ".
 
وتشير وكالة "DPA"، نقلاً عن مصادر حكومية، إلى أن "بولندا تقدمت بطلب إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على إذن لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من المخزونات القديمة لجمهورية ألمانيا الديمقراطية".
Advertisement
 
 
وأوضحت الوكالة أنها تتحدث عن مقاتلات "ميغ-29"، التي سلمتها ألمانيا إلى بولندا في السنوات السابقة. وسألت الحكومة الألمانية في وقت سابق عما إذا كانت ستنسق توريد المقاتلات، فأجابت أنها لم تتلق طلبات من بولندا أو سلوفاكيا. (سبوتنيك)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2023-04-14
16:59 | 2023-04-14
16:30 | 2023-04-14
16:27 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
15:30 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website