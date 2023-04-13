هذه المنطقة عرضة لنشاط زلزالي "خطير".. هذا ما كشفه العالم الهولندي (فيديو)

أشار العالم الهولندي فرانك هوغربيتس في أحدث فيديو له إلى أن اقتران كوكب عطارد مع الشمس وزحل، والذي حدث في وقت مبكر من صباح اليوم، 13 نيسان، واقتران عطارد والأرض والمريخ والذي حدث ليلة أمس، كما واقتران عطارد مع الزهرة والمشتري والذي من المتوقع حدوثه لاحقاً اليوم، من شأنه أن يؤدي إلى نشاط زلزالي قوي.

وأضاف أن هذا النشاط الزلزالي من المتوقع أن تصل قوته إلى 6 على مقياس ريختر أو أكثر بقليل، إلا أنه لا يعتقد أن قوته ستصل إلى 7 على مقياس ريختر.

وعن موعد حدوث هذا النشاط، توقع هوغربيتس حدوثه بين 14 و15 نيسان.

وتابع قائلاً: "هناك احتمال ضئيل لحدوث زلزال أقوى والذي قد تصل قوته أكثر من 6 على مقياس ريختر في 16 نيسان وذلك مع حدوث القمة القمرية الثانية".

أما عن مكان حدوث هذا النشاط الزلزالي، فقال هوغربيتس: "أعتقد أن الذبذبات التي تحدث بالقرب من غريرو في المكسيك خطيرة". (رصد لبنان 24)