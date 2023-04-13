أوغلو وشكري يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

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وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة أن "تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يعزز أمن المنطقة "، لافتاً إلى أن "بلاده تسعى إلى الحد من أي معوقات في وجه العلاقات المصرية التركية".



وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه "تم الاتفاق أيضاً على استمرار الوتيرة السريعة في الاتصالات، ما يؤدي إلى تحديد نتائج تودي إلى مزيد من التفاهم".



وتابع شكري: "نطمح للنهوض بالعلاقات المصرية التركية إلى مستويات متقدمة"، مؤكداً أن "هناك إرادة سياسية قوية لتفعيل العلاقات المصرية التركية". قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، إن القاهرة وأنقرة اتفقتا على إطار زمني محدد للارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى التحضير لعقد قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.وأضاف شكري خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في أنقرة أن "تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة يعزز أمن المنطقة "، لافتاً إلى أن "بلاده تسعى إلى الحد من أي معوقات في وجه العلاقات المصرية التركية".وأشار وزير الخارجية المصري إلى أنه "تم الاتفاق أيضاً على استمرار الوتيرة السريعة في الاتصالات، ما يؤدي إلى تحديد نتائج تودي إلى مزيد من التفاهم".وتابع شكري: "نطمح للنهوض بالعلاقات المصرية التركية إلى مستويات متقدمة"، مؤكداً أن "هناك إرادة سياسية قوية لتفعيل العلاقات المصرية التركية".

من ناحيته، قال جاويش أوغلو، إن بلاده تطمح إلى "فتح صفحة جديدة مع مصر"، لافتاً إلى الرغبة في "عقد قمة على مستوى رئيسي البلدين في الفترة المقبلة".



وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن أنقرة تسعى أيضاً إلى الدخول في مشاريع اقتصادية مشتركة مع القاهرة.



وذكر أنه بحث مع شكري "المواضيع المشتركة ومن بينها الملف الليبي"، مشيراً إلى "عدم وجود خلافات أساسية مع مصر"، ومؤكداً على "ضرورة الاستمرار في هذه المسار".



ولفت جاويش أوغلو إلى أن "حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 10 مليار دولار ويمكن أن نصل على المدى القصير إلى 15 مليار دولار"، مشدداً على أهمية "استغلال ميزة أن البلدين يملكان مقومات سياحية كبيرة في تطوير العلاقات الثنائية بين أنقرة والقاهرة". (الشرق)