Advertisement

عربي-دولي

جديد مسرب وثائق البنتاغون.. عضو في الحرس الوطني الجوي (صورة)

Lebanon 24
13-04-2023 | 13:20
A-
A+
Doc-P-1056881-638170142135340811.jpg
Doc-P-1056881-638170142135340811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أحدث تطور يتعلق بقضية تسريب وثائق البنتاغون السرية التي مازالت تثير ضجة إعلامية، كشفت تقارير حديثة عن هوية المسرب المحتملة، ويعتقد أنه عضو في الحرس الوطني الجوي.

وبحسب التقارير فإن مسرب الوثائق هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث تم تسريب مجموعة من وثائق المخابرات الأميركية السرية خلال الأشهر القليلة الماضية.
Advertisement
 
والمتهم يبلغ من العمر 21 عاماً ويدعى جاك تيكسيرا، ويعمل في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، وفقاً لمقابلات ووثائق راجعتها صحيفة "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال".
 
وأشرف عضو الحرس الوطني، تيكسيرا، على مجموعة خاصة على الإنترنت تُدعى Thug Shaker Central، حيث اجتمع ما بين 20 إلى 30 شخصاً، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق وألعاب الفيديو.

في موازاة ذلك، أكد مسؤولان أميركيان أن المحققين يريدون التحدث إلى تيكسيرا، حول تسرب الوثائق الحكومية إلى المجموعة الخاصة عبر الإنترنت.

وقال أحد المسؤولين إن الطيار تيكسيرا قد يكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق.
 
إلى ذلك، تحدثت صحيفة "نيويورك تايمز" مع أربعة أعضاء من مجموعة الدردشة Thug Shaker Central، قال أحدهم إنه يعرف الشخص الذي سرب لمدة ثلاث سنوات على الأقل، والتقى به شخصياً، وأشار إليه باسم O.G. ووصفه الأصدقاء بأنه أكبر سناً من معظم أعضاء المجموعة، الذين كانوا في سن المراهقة، والقائد بلا منازع.

فيما قال أحد الأصدقاء إن O.G. كان لديه حق الوصول إلى وثائق المخابرات من خلال وظيفته. (العربية)
 
تيكسيرا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2023-04-14
16:59 | 2023-04-14
16:30 | 2023-04-14
16:27 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
15:30 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website