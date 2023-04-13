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عربي-دولي

أول تعليق أميركي بشأن استقبال السعودية لوزير الخارجية السوري

Lebanon 24
13-04-2023 | 13:59
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ي أول تعليق على زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية وإعادة الرحلات الجوية والخدمات القنصلية بين البلدين، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية للحرة "موقفنا واضح. لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي للصراع الأساسي".
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وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "لقد أكدنا للشركاء الإقليميين الذين يتعاملون مع النظام السوري أن الخطوات الموثوقة لتحسين الوضع الإنساني والأمني للسوريين يجب أن تكون على رأس أولويات وفي صلب أي تواصل مع النظام".

وكان وزير الخارجية السوري فيصل المقداد وصل، الأربعاء، إلى مدينة جدة في أول زيارة رسمية إلى السعودية منذ انقطاع العلاقات بين الدولتين عند بداية النزاع في سوريا.

وجاءت زيارة المقداد حسب المملكة في إطار دعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

وتجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلّق باستئناف الخدمات القنصلية بعد قطيعة مستمرة منذ سنوات نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق على خلفية موقفها المناهض للنظام، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية مؤخرًا. (العربية) 
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