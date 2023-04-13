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عربي-دولي

نفذت جريمة بشعة قبل عشرات السنوات.. كاتبة بريطانية شهيرة تفارق الحياة!

Lebanon 24
13-04-2023 | 15:06
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توفيت الكاتبة البريطانية المتخصصة في الروايات البوليسية آن بيري عن عمر ناهز 84 عاماً.
 
وكانت بيري ساعدت في قتل والدة صديقتها عندما كانت في سن المراهقة. وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فقد أمضت الكاتبة -عندما كانت بعمر 15 عاماً- خمس سنوات في السجن لقيامها بضرب "أونورا ماري باركر" حتى الموت.
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وأكد وكيل أعمالها أن بيري توفيت في أحد مستشفيات لوس أنجلوس وذلك عقب تدهور صحتها منذ عدة أشهر إثر إصابتها بنوبة قلبية في كانون الأول الماضي.

وكانت الكاتبة هي الملهمة لفيلم "مخلوقات سماوية" للمخرج بيتر جاكسون والذي صدر في 1994 وكان من بطولة النجمة كيت وينسليت.

وعندما ضربت بيري والدة أعز صديقاتها حتى الموت، كانت تُعرف باسم جولييت هولم، وتبنت لاحقاً اسم آن بيري كاسم مستعار لمسيرتها في الكتابة.

وكانت جريمة القتل وقعت في مدينة "كرايستشيرتش" بنيوزيلندا، في العام 1954، وتم التخطيط لها من قبل بيري وصديقتها بولين باركر، ابنة الضحية.

واكتُشفت تفاصيل الجريمة لاحقاً في دفتر يوميات عثرت عليه الشرطة.

وتوفيت أونورا ماري باركر بعد تعرضها للضرب نحو 20 مرةً بطوبة إسمنتية. وعندما أحيلت القضية إلى المحاكمة، استمعت المحكمة إلى تفاصيل الجريمة التي خططت لها الفتاتان في محاولة لتجنب انفصالهما، حيث كان والدا باركر البالغة من العمر 16 عاماً يعتزمان إرسالها إلى خارج البلاد.

ونظراً إلى أن الفتاتين كانتا تحت سن الـ 18، فإنهما كانتا صغيرتين على أم تُحكما بالإعدام، فتم إرسالهما إلى السجن بدلاً من ذلك.

وولدت بيري في منطقة بلاكهيث، بمدينة لندن، في تشرين الأول من عام 1938، وانتقلت في البداية إلى جزر البهاما وهي في عمر الثامنة قبل أن تستقر في نيوزيلندا.

وقالت على موقع الانترنت الخاص بها إنها دخلت إلى دار للرعاية وهي طفلة بسبب المرض، وأضاعت جزءاً كبيراً من دراستها في المدرسة نتيجة لذلك.

وبعد أن أُفرج عنها من السجن، غادرت بيري نيوزيلندا لتعود إلى المملكة المتحدة، وعملت لفترة وجيزة مضيفةَ طيران، وأصبحت فيما بعد من أفراد طائفة المورمون واستقرت في "بورتماهوماك"، وهي قرية اسكتلندية صغيرة.

ونُشرت روايتها الأولى "جلاد شارع كيتر" في العام 1979، واستمرت الراحلة في كتابة سلسلة من الروايات عبر متسلسلات متعددة.
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