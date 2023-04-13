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عربي-دولي

شكري يشارك في تشاوري وزراء خارجية "التعاون الخليجي"

Lebanon 24
13-04-2023 | 17:45
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قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، مساء اليوم الخميس، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سوف يشارك غدا الجمعة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي يعقد في مدينة جدة السعودية.
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وأضاف المتحدث أن الاجتماع يأتي في إطار التشاور والتنسيق بين الدول المشاركة من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، ودفع سبل العمل الجماعي للتعامل مع الأزمات التي تواجه المنطقة، حرصا على تحقيق المصالح العربية المشتركة وتطلعات شعوب الدول العربية الشقيقة فى مواجهة التحديات.
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