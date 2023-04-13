كوريا الشمالية تطلق صاروخاً بالستياً يعمل بالوقود الصلب

أعلنت كوريا الشمالية أن أحدث اختبار أجرته كان لصاروخ بالستي عابر للقارات "يعمل بالوقود الصلب"، وهو ما يمثل التجربة الأولى من هذا النوع لبيونغ يانغ، حسبما نقلت وكالة يونهاب اليوم الجمعة.

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