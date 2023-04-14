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عربي-دولي

في يوم القدس.. إسرائيل تغلق مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية شمالا وجنوبا

Lebanon 24
14-04-2023 | 00:00
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ذكرت وسائل إعلام محلية ان إسرائيل أغلقت مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية من جهتي الشمال والجنوب، ليل الخميس حتى مساء الأحد.

وأكدت قناة "كان" إغلاق المجال الجوي في الشمال لمسافة 6 كيلومترات من الحدود السورية واللبنانية، وفي الجنوب لمسافة مماثلة من الحدود مع قطاع غزة.
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وجاء القرار وفقا للمصدر "بتوجيه من قوات الأمن"، و"خوفا من تصعيد أمني واسع النطاق".

ووزعت هيئة المطارات على الطيارين إشعار "نوتام"، الذي يشير إلى تنبيه قادة الطائرات إلى وجود مخاطر في مسار الرحلة أو في موقع يمكن أن يؤثر عليها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن "الجمعة الأخيرة من رمضان، وفي نفس الوقت يوم القدس، يفرضان حالة تأهب قصوى في أنحاء البلاد".

وأضافت: "في المنظومة الأمنية، يستعدون ليوم توتر يحتمل خلاله إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ وشن هجمات إلكترونية من إيران، لذلك تم تعزيز منظومات الدفاع الجوي ونشر بطاريات القبة الحديدية في جميع أنحاء البلاد".(سكاي نيوز)

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