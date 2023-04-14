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عربي-دولي

"يداه خلف ظهره".. اعتقال المتهم بتسريب وثائق البنتاغون السرية (فيديو)

Lebanon 24
14-04-2023 | 00:30
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أوقفت قوات الأمن عنصراً في الحرس الوطني بشبهة تسريبه على الإنترنت وثائق دفاعية سرّية للغاية، وفق ما أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أمس الخميس.

وقال غارلاند في مؤتمر صحافي مقتضب إنّ المشتبه به واسمه جاك تيشيرا "تمّ توقيفه بدون حوادث" وسيمثل قريباً أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس.
 
 
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"يداه خلف ظهره"
فيما أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" إنّ الشرطة الفدرالية أوقفت عنصراً في الحرس الوطني الجوّي في ولاية ماساتشوستس، في حين بثّت شبكة "سي إن إن" مشاهد من نورث دايتون أظهرت عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلاً يرتدي سروالاً قصيراً ويداه خلف ظهره ويضعونه في سيارة لا تحمل أي علامات.
"عمل إجرامي"
إلى هذا، أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أن تسريب معلومات سرية "عمل إجرامي متعمد".

وكانت عناصر من "أف بي آي" والشرطة الأميركية، قد طوقت منزل الجندي المتهم الرئيسي الذي يعتقد أنه جندي في الحرس الوطني للقوات الجوية الأميركية.
 
 
 
هوية المسرب المحتملة
وكانت تقارير قد كشفت عن هوية المسرب المحتملة، ويعتقد أنه جندي في الحرس الوطني للقوات الجوية الأميركية.

وبحسب التقارير فإن مسرب الوثائق هو قائد مجموعة دردشة صغيرة للألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت، حيث تم تسريب مجموعة من وثائق المخابرات الأميركية السرية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وهو جندي يبلغ من العمر 21 عاماً ويدعى جاك تيشيرا، ويعمل في جناح المخابرات في الحرس الوطني الجوي لماساتشوستس، وفقاً لمقابلات ووثائق راجعتها صحيفة "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال".

وأظهرت صورة نشرتها "نيويورك تايمز" تطويق منزل الجندي المشتبه بتسريبه الوثائق.

مجموعة على الإنترنت
وأشرف عضو الحرس الوطني، تيشيرا، على مجموعة خاصة على الإنترنت تُدعى Thug Shaker Central، حيث اجتمع ما بين 20 إلى 30 شخصاً، معظمهم من الشباب والمراهقين، حول حب مشترك للبنادق وألعاب الفيديو.

في موازاة ذلك، أكد مسؤولان أميركيان أن المحققين يريدون التحدث إلى تيكسيرا، حول تسرب الوثائق الحكومية إلى المجموعة الخاصة عبر الإنترنت.

وقال أحد المسؤولين إن الطيار تيشيرا قد يكون لديه معلومات ذات صلة بالتحقيق.(العربية)

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