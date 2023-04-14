شاهدوا لحظة اعتقال مسرب وثائق البنتاغون.. ورسالة تركها لوالدته (فيديو)

بعد الكشف عن هويته، أعلن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، عن إلقاء القبض على مشتبه به في تنظيم عملية تسريب وثائق البنتاغون السرية.



اعتقال تيكسيرا

وقال غارلاند للصحفيين: "اعتقلت وزارة العدل الأميركية جاك دوغلاس تيشيرا بتهمة تسريب المعلومات السرية الخاصة بالأمن الوطني ونشرها بشكل غير مسموح به.. واحتجز موظفو مكتب التحقيقات الفيدرالي تيكسيرا في وقت سابق من بعد ظهر الخميس".



ويعتقد محققون أن عضو الحرس الجوي المتخصص في الاستخبارات قاد مجموعة محادثات على الإنترنت نشرت فيها الوثائق.



وأعلن غارلاند أن المتهم هو جاك تيكسيرا (21 عاما)، وقال إنه ستوجه إليه تهم بالكشف دون تصريح عن معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني.



"اعتقلوه دون مشكلات"

وكان عملاء إف بي آي، قد داهموا أمس الخميس، منزل تيكسيرا في ماساشوستس، واستطاع عملاء مسلحون وتكتيكيون القبض عليه من أمام المنزل "دون مشكلات"، وفقا لغارلاند.



فيما لم يتضح حتى اللحظة ما إذا كان لديه محام يتحدث بالنيابة عنه، كما تركت رسالة على الهاتف لرقم يعتقد أنه لوالدته لكن لم يرد عليها أحد بعد.



وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" أول من حدد هوية تيشيرا الخميس.

صور من CNN لاعتقال مكتب التحقيقات المشتبه به بتسريب #وثائق_البنتاغون

#العربية pic.twitter.com/ZBHsAKX75H — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) April 13, 2023 Advertisement

رتبته صغيرة!

على الأرجح سيثير تحديد هوية تيشيرا تساؤلات حول كيفية تمكن شاب من رتبة صغيرة من الكشف عن أهم تسريب لوثائق استخباراتية خلال سنوات.



وسارعت إدارة بايدن على مدار الأيام الماضية لاحتواء تبعات التسريب الذي كشف عن مواطن ضعف محتملة في قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا وعرض تقييمات خاصة من حلفاء بشأن مجموعة من الشؤون الاستخباراتية.



ولم يؤكد الحرس الوطني هوية الرجل، لكنه قال في بيان ”نحن على علم بالتحقيق في الدور المزعوم الذي قد يكون حارس بالحرس الجوي الوطني لماساشوستس قد لعبه في تسريب وقع مؤخرا لوثائق بالغة السرية".(العربية)