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عربي-دولي

المحكمة العليا بالسعودية تدعو لتحري رؤية شهر شوال يوم الخميس

Lebanon 24
14-04-2023 | 02:00
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دعت المحكمة العليا في السعودية، اليوم الجمعة، إلى تحري رؤية هلال شوال مساء يوم الخميس المقبل 29 / 9 / 1444هـ.

وجاء في بيان المحكمة العليا أنها تطلب من عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 / 9 / 1444هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 20 / 4 / 2023م.
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وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة، أو بوساطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. (العربية)



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