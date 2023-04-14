Advertisement

عربي-دولي

آخر تطورات معركة باخموت.. 50 عملية اقتحام تنفذها موسكو يوميا

Lebanon 24
14-04-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1056970-638170515166573651.png
Doc-P-1056970-638170515166573651.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يستمر الجيش الروسي في شن هجمات بلا هوادة على مدينة باخموت شرقي أوكرانيا وقصف مدينة خيرسون جنوبي البلاد، وفق ما ذكر مسؤولون في كييف.

ويعتبر الكرملين باخموت محورا رئيسيا في تقدمه البطيء في شرق أوكرانيا، بعد أكثر من عام من بدء روسيا هجومها العسكري على جارتها.
Advertisement

وهذا ما كتبته نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار على تطبيق "تلغرام"، حيث قالت: "دار قتال عنيف الخميس في جميع المناطق على الجبهة الشرقية"، لافتة إلى ان القوات الأوكرانية تصدت للهجمات في أغلب تلك المناطق".

وتابعت: "أغلب جهود العدو الهجومية تجري في قطاع باخموت، والقادة الروس أعادوا توجيه الجنود إلى هناك من مناطق أخرى، ويستخدم العدو وحداته الأكثر احترافية هناك ويلجأ إلى استخدام كمية كبيرة من قطع المدفعية والطيران".

ولفتت إلى انه "يوميا ينفذ العدو في باخموت من 40 إلى 50 عملية اقتحام و500 عملية قصف".

وكان رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة قال في وقت سابق إن قواته تسيطر على 80 بالمئة من باخموت، لكن الجيش الأوكراني ذكر أن النسبة مبالغ فيها.

ويضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولون كبار على الحلفاء لتزويد بلاده بمزيد من الأسلحة، التي تأمل كييف في أن تمكنها من شن هجوم مضاد كبير في وقت لاحق من العام.(سكاي نيوز)





تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2023-04-14
16:59 | 2023-04-14
16:30 | 2023-04-14
16:27 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
15:30 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website