من 4 طوابق.. انهيار عقار بالإسكندرية والبحث جار عن ضحايا تحت الأنقاض (صور)

انهار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة الورديان غربي محافظة الإسكندرية المصرية، حيث جرى استخراج 3 من السكان من قبل قوات الحماية المدنية على قيد الحياة، وجار البحث عن آخرين.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة مينا البصل، عن انهيار أجزاء داخلية من عقار بشارع التلعفري متفرع من البهقي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ.





وفي تصريح لـ "سكاي نيوز"، قالت سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية إنه فور ورود بلاغ عن انهيار العقار، انتقلت لمحل الواقعة رفقة قوات الحي وسيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتم استخراج 3 من السكان. وفي تصريح لـ "سكاي نيوز"، قالت سحر شعبان، رئيسة حي غرب الإسكندرية إنه فور ورود بلاغ عن انهيار العقار، انتقلت لمحل الواقعة رفقة قوات الحي وسيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتم استخراج 3 من السكان.

وأكدت شعبان أن العقار انهار بالكامل، والمعلومات الأولية أفادت بوجود أشخاص عددهم أقل من 10 كانوا يقطنونه، لكن غير واضح من منهم كان موجودا لحظة الانهيار، مشيرة الى أن البحث جار عن آخرين. (سكاي نيوز)