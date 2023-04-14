Advertisement

عربي-دولي

وزير وقع بفخ نصبه له أحد المطاعم.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
14-04-2023 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1057016-638170647656945304.png
Doc-P-1057016-638170647656945304.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، بدعوى قضائية أمس الخميس ضد مطعم معروف باسم "مادو" في منطقة الجادرية ببغداد، ملخص ما فيها من حيثيات وموجبات، أن المطعم المختص تقريبا بالمأكولات التركية وتوابعها، استغل وجود الوزير أحمد الأسدي فيه يوم الاثنين الماضي "لأغراض دعائية" بحسب ما قال المستشار الإعلامي في الوزارة، كاظم العطواني، ببيان صحافي.
Advertisement

وورد في البيان أيضا: "فوجئنا بمقطع فيديوي ممنتج من قبل إدارة أحد المطاعم التي أقيمت فيها مأدبة إفطار لعدد من المسنين النزلاء في "دار الرشاد" بحضور الوزير، أثناء المأدبة طلبت إدارة المطعم من الوزير رأيه بالمطعم، وفي عفوية تامة أثنى على عملهم وأشاد فيه كنوع من التشجيع لمشاريع القطاع الخاص" وهو فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، بعد أن بحثت عنه ووجدته منتشرا بمواقع التواصل، وفيه يثني الوزير على "مادو" بطريقة جعلته يظهر كنجم دعائي للمطعم.

إلا أن واقع الحال كان مختلفا، بحسب بقية بيان المستشار كاظم العطواني، فمنها يتضح أن الوزير تعرض إلى ما يشبه الفخ المنصوب، لأن: "إدارة المطعم استغلت هذا الحديث لتقطع جزءا منه وتضعه في فيلم إعلاني ممنتج، وهو خلاف السياقات الأدبية، وعليه رفعت دعوى قضائية ضد إدارة المطعم لاستغلالها حديثا خاصا واجتزاء مقطع منه لأغراض دعائية غير لائقة بشخص الوزير" وبهذه العبارات انتهى البيان المنشور في عدد من وسائل الإعلام العراقية، كما بمواقع التواصل أمس واليوم.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وردت إدارة المطعم أمس الخميس في بيان على صفحتها  "فيسبوك" قالت فيه إن مادو "يقيم كل سنة، وخلال شهر رمضان المبارك، وجبات إفطار مجانية لكبار السن المقيمين بدار رعاية المسنين في الرشاد، وقد تمت دعوة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي أشاد بهذه المبادرة التي تعتبر جديدة من نوعها في مجتمعنا العراقي، وشجع على إقامة هكذا مبادرات إنسانية تدعم هذه الشريحة المهمة، ولاصحة لما نشر في بعض المؤسسات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مفبركة" من دون أن يتطرق البيان للدعوى القضائية ولا لنوع الأخبار المفبركة.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2023-04-14
16:59 | 2023-04-14
16:30 | 2023-04-14
16:27 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
15:30 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website