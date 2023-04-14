اجتماع في السعودية لبحث عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

تستضيف السعودية اليوم اجتماعا لدول مجلس التعاون الخليجي وتشارك فيه أيضًا مصر والعراق والأردن، لتبادل وجهات النظر بشأن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية بعد تعليق عضويتها منذ 2012، قبل نحو شهر من انعقاد القمة العربية في السعودية.

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ورجحت مصادر عربية مطّلعة أن يشهد الاجتماع "صدور القرار الحاسم بشأن هذا الملف".



وأفاد مصدر دبلوماسي عربي بأن "قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية لا يزال محل إنضاج، وأن هناك أجواء إيجابية تسود المشاورات الجارية حالياً بين عدة عواصم عربية فاعلة"، وفق ما نقلت "الشرق الأوسط".

كما لفت إلى أن "الزيارات المكوكية التي قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لعدد من العواصم العربية، ومن قبلها التقارب والحراك الدبلوماسي اللذين شهدتهما الساحة السورية عقب زلزال 6 شباط الماضي، ساهمت في تليين بعض المواقف".

وأوضح أن عدد الدول العربية الممانعة لعودة سوريا إلى الجامعة العربية يبدو أقل من أي وقت مضى. (العربية)