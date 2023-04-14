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عربي-دولي
بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى في اليمن
Lebanon 24
14-04-2023
|
06:03
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بدأت في اليمن، اليوم الجمعة، عملية تبادل مئات السجناء بين أطراف النزاع تشمل أسرى سعوديين، في بارقة أمل جديدة تعطي دفعا للجهود الدبلوماسية الهادفة لوضع النزاع الدامي على طريق الحل.
وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان: "أقلعت أول طائرة من صنعاء" وعلى متنها أسرى من قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا باتجاه عدن، مقر السلطة.
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وفي وقت سابق، كشفت الحكومة اليمنية تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع جماعة "أنصار الله"، المتضمنة 322 أسيرا من إجمالي 887 أسيرا.
ومن المقرر أن يتم إنجاز المرحلة الثانية من الاتفاق يوم غد السبت، تعقبها المرحلة الثالثة يوم الأحد المقبل، وستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.
ويتضمن اتفاق تبادل الأسرى الذي توصل إليه الجانبان في محادثات استضافتها سويسرا الشهر الماضي، إفراج التحالف العربي بقيادة السعودية والحكومة اليمنية عن 706 من أسرى "أنصار الله" مقابل إفراج الجماعة عن 181 من أسرى الجيش اليمني وقوات التحالف. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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