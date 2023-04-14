ما سبب إرتفاع الوفيّات في بريطانيا بشكل ملحوظ؟

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أفادت صحيفة "Telegraph" نقلا عن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني بأن معدل الوفيات في بريطانيا ارتفع في آذار الماضي بشكل ملحوظ بسبب إضراب الأطباء.وكتبت الصحيفة: "خلال أسبوع واحد من إضراب الأطباء الشباب وفي الأسبوع التالي بعده تم تسجيل 22571 وفاة أي أكثر بنسبة 11,1% (2247 وفاة) من متوسط الوفيات".من جهته صرح المتحدث باسم جمعية الأطباء البريطانية، فيليب بينفيلد، أنه من دون فحص دقيق لهذه البيانات من المستحيل تحديد عواقب إضراب الأطباء الشباب.وأشار إلى أن تسجيل معدل الوفيات تم أيضا في منطقة ويلز التي لم يقع فيها إضراب الإطباء.وفي الوقت الراهن تطالب جمعية الأطباء البريطانية بزيادة أجور الأطباء بنسبة 35% من أجل إعادتها إلى مستوى عام 2008، لكن وزير الصحة البريطاني ستيف باركلاي وصف هذه المطالب بأنها "غير واقعية". (روسيا اليوم)