زوجة رئيس وزراء تحصد أرباحاً بالملايين... من هي؟ (صورة)

Advertisement

أظهرت بيانات مالية أن ملايين الدولارات تتدفق على زوجة رئيس الوزراء البريطاني نتيجة لاستثماراتها الضخمة التي جعلت منها أغنى امرأة تسكن في "10 داوننغ ستريت"، أي مقر رئاسة الحكومة، وهو ما يعني أيضاً أنها أغنى سيدة مرت على هذا الموقع في تاريخ بريطانيا.وكشف تقرير نشرته جريدة "إيفننج ستاندرد" الصادرة في لندن، أن أكشاتا مورتي زوجة رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك ستحصل على أرباح نقدية بقيمة 6.7 مليون جنيه إسترليني (8.4 مليون دولار أميركي)، وذلك نظير حصتها الضخمة في شركة "Infosys" الهندية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والتي تبلغ قيمتها مليار دولار أميركي.وبحسب المعلومات التي توصلت اليها الصحيفة فإن مورتي تمتلك حصة في الشركة الهندية يزيد قيمتها عن نصف مليار جنيه إسترليني (626 مليون دولار)، فيما أن أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 17.5 روبية (21 سنتاً أميركياً) للمساهمين بعد عام من النمو السريع.ووفقاً للتحليل المالي الذي أجرته صحيفة "إيفننج ستاندرد" فإن مورتي تلقت أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني من الأرباح منذ بداية عام 2020، مما يجعلها واحدة من أكثر الأشخاص دخلاً في البلاد، فضلاً عن أنها السيدة الأغنى التي تصل الى مقر رئاسة الحكومة، حيث تقيم في "10 داوننغ ستريت"، وهو المقر الدائم لرئيس الوزراء البريطاني.وربطت جريدة "إيفننج ستاندرد" بين الأرباح الطائلة التي حققتها زوجة رئيس الحكومة، وبين موجة الغضب التي تعم البلاد بسبب ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، حيث أشارت الى أن هذه المعلومات تأتي بالتزامن مع إضراب دام 96 ساعة من قبل آلاف الأطباء المبتدئين بعد أن رفضت الحكومة مطلبهم بزيادة الأجور. (العربية)