زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟

أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أنّ زلزالاً قويّاً بلغت شدته 7 على مقياس ريختر، وقع اليوم الجمعة، في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.



واستبعدت الوكالة الاندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترا.