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عربي-دولي

زلزال عنيف بقوّة 7 على مقياس ريختر ضرب هذا البلد... هل من خطر "تسونامي"؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 06:44
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أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء أنّ زلزالاً قويّاً بلغت شدته 7 على مقياس ريختر، وقع اليوم الجمعة، في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.
     
واستبعدت الوكالة الاندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومترا.
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