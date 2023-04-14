حصل 11600 زلزال... هل سيثور أحد أشدّ البراكين فتكاً في العالم في الأيّام المقبلة؟

Advertisement

تترقب كولومبيا بقلق شديد تكرار تعرضها لأحد أسوأ الثورات البركانية في تاريخ البشرية، بعد تزايد النشاط الزلزالي بشكل لافت الأسابيع الأخيرة في منطقة نيفادو ديل التي شهدت بركانا مروعا عام 1985.ورفع المسؤولون في البلد الأميركي الجنوبي حالة التأهب إلى ثاني أعلى مقياس، بما تضمنته من إجلاء أكثر من 2500 أسرة في المنطقة التي يعيش فيها نحو 57 ألف شخص.في 30 آذار الماضي، أفاد برنامج البراكين العالمي برصد ما يقرب من 11600 زلزال في المنطقة، ومن المحتمل أن تكون حركة السوائل الجوفية مسؤولة عن زيادة انبعاثات الرماد.ورفعت السلطات مستوى التأهب إلى اللون البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى على مقياس من 4 درجات.ويعد بركان نيفادو ديل رويز الذي نشط آخر مرة عام 1985، أحد أشد البراكين فتكا في العالم، مما زاد من مخاوف الكولومبيين بشأن ثورانه المحتمل خلال الأيام المقبلة.وأعلنت الخدمات الجيولوجية الكولومبية أن البركان أطلق عامودا من الرماد يبلغ ارتفاعه 3 آلاف قدم، وأن الزلازل التي وقعت الأسبوع الماضي ناتجة عن تحرك الصهارة، مما يمهد الطريق لثوران بركان نيفادو ديل رويز. (سكاي نيوز)