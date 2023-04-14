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عربي-دولي

في يوم القدس.. هذا ما حصل داخل مؤسسات اسرائيلية

Lebanon 24
14-04-2023 | 09:30
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تعرضت المواقع الإلكترونية للمصارف ومكتب البريد الإسرائيلي لهجوم إلكتروني اليوم الجمعة، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت مجموعة الهاكرز المعروفة باسم "أنونيموس سودان" مسؤوليتها عن الهجوم، مبينة أن المستهدفين هم بريد إسرائيل وبنك لئومي، وبنك ديسكونت، ومزراحي طفحوت وبنك ميركانتايل، حسبما أفاد موقع "واي نت".
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وقالت القناة 12، إن البريد الإسرائيلي كان ضحية لهجوم إلكتروني أدى إلى منع الوصول إلى الموقع مؤقتا.

وأشار أوشر آشور، مدير الإنترنت في شركة Auren الاستشارية والمستشار السيبراني لوزارة الدفاع الإسرائيلية، إلى أن "الجماعات المعادية لإسرائيل تستغل يوم القدس لمهاجمة أهداف مالية وتسمية هذا اليوم بأنه الجمعة السوداء للاقتصاد الإسرائيلي، في أعقاب التهديد المتوقع على التصنيف الائتماني لإسرائيل".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها مجموعة Anonymous Sudan هجوما إلكترونيا ضد هدف إسرائيلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذت المجموعة هجوما إلكترونيا ضد عملاق الأمن السيبراني الإسرائيلي Check Point. وفي نفس اليوم، تعرضت مواقع العديد من الجامعات الكبرى في إسرائيل للهجوم من قبل نفس المجموعة، وتعطلت لعدة ساعات. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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