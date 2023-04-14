بوتين يبحث "أمن المعلومات" مع مجلس الأمن الروسي

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عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث أمن المعلومات.وقال الرئيس في مستهل الاجتماع إن جدول الأعمال اليوم يتضمن قضية هامة للغاية، وهي أمن المعلومات في روسيا.وكانت هيئة الأمن الفدرالية قد أفادت يوم أمس بأنه ومنذ بداية عام 2022، تم تسجيل أكثر من 5000 هجمة قرصنة على البنية التحتية الحيوية لروسيا، فيما أشارت الهيئة إلى التدابير التي تم اتخاذها في الوقت المناسب، والتي جعلت من الممكن منع النتائج السلبية للهجمات السيبرانية.كذلك تابعت الهيئة أن هناك أدلة على أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول "الناتو" تستخدم الأراضي الأوكرانية لشن هجمات حاسوبية ضخمة على المنشآت المدنية في روسيا، مشددة على أن البنية التحتية لشبكة أوكرانيا يتم استخدامها من قبل وحدات العمليات السيبرانية الهجومية في الدول الغربية، ما يسمح لها باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة السيبرانية سرا.علاوة على ذلك، فإن الولايات المتحدة، والتي تحاول إخفاء تورطها في الهجمات الإلكترونية على روسيا، تكشف عن مجموعة من المتسللين "الهاكرز" تحت اسم "الجيش الإلكتروني الأوكراني" IT Army of Ukraine، والتي ارتكبت آلاف الهجمات الحاسوبية على موارد المعلومات الروسية، وفقا لهيئة الأمن الفدرالية. (روسيا اليوم)