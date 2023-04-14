Advertisement

عربي-دولي

صور مقززة للحوم متعفنة ودجاج فاسد.. ماذا يحصل على موائد الإفطار في رمضان؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 09:15
A-
A+
Doc-P-1057101-638170840569629123.PNG
Doc-P-1057101-638170840569629123.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضبطت سلطات الرقابة في ليبيا كميات كبيرة من الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، تباع للمستهلكين خلال شهر رمضان، أثناء حملات تفتيش متكررة شملت عدّة مدن، مما أثار مخاوف على الأمن الغذائي بالبلاد.

وآخر ما تم ضبطه كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والبيضاء والمفرومة الفاسدة، وكميات من البصل الجاف والبطاطا والليمون وبعض الخضروات الفاسدة.
Advertisement

وخلال حملات تفتيش بمدن سرت وبنغازي وسبها وغات، أتلفت السلطات أطناناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات المطلوبة.

كما تم إغلاق مخازن عدد من المحال لــ"عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية" في العاصمة طرابلس، وأحالت أصحاب المحال المخالفين إلى الجهات القضائية.

ونشرت هيئات الرقابة صورا ومقاطع فيديو وثقت من خلالها لحملات التفتيش التي قامت بها، حيث أظهرت لحوما متعفنة ودجاج منتهي الصلاحية ودقيق وخضراوات فاسدة.

وبشكل متكرّر ودوري، تقوم السلطات الليبية برفض شحنات أغذية وأدوية قبل وصولها إلى الأسواق، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية وانتهاء تاريخ استهلاكها.

ونتيجة لهذا الوضع، تشير التقارير إلى أنّ العديد من الليبيين، يتعرضون سنويا للتسمم الغذائي، جرّاء تناولهم طعاما ملوّثا ووجبات جاهزة فاسدة، خاصة في المناطق التي تغيب فيها الرقابة الصحيّة بشكل كامل.

وأمس الخميس، تمّ نقل 5 أطفال إلى مستشفى مدينة غريان، بعد إصابتهم بتسمّم غذائي، جرّاء شربهم ألبانا فاسدة، وتم فتح تحقيق في الغرض. (العربية) 
المصدر: العربية

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:13 | 2023-04-14
16:59 | 2023-04-14
16:30 | 2023-04-14
16:27 | 2023-04-14
16:00 | 2023-04-14
15:30 | 2023-04-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website