قائد فاغنر: قتلنا 32 ألف جندي في باخموت

أعلن يفغيني بريغوزين قائد قوات فاغنر الروسية التي تشكل رأس حربة في السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية، أن قواته قتلت خلال المعارك 38 ألف جندي أوكراني.

وأشار إلى أن 32 ألف جندي من هؤلاء قتلوا في باخموت وحدها. (العربية)