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عربي-دولي

قنبلة روسية تُثير قلق القوات الأوكرانية... "لا شيء يسقطها"؟

Lebanon 24
14-04-2023 | 14:30
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ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن القنابل الروسية القادرة على التخطيط من عيار 500 كغ، كانت مفاجأة غير سارة للقوات المسلحة الأوكرانية، فهي لا تسقط على مسافة بعيدة فحسب، ولكن تضرب الهدف بدقة، ولا يوجد شيء قادر على إسقاطها.
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وأكدت الصحيفة أنه لم يتم تكييف الدفاع الجوي الأوكراني للتعامل مع مثل هذه الأهداف.
وتحدث الخبير العسكري إيليا كرامنيك عن أنظمة الدفاع الأوكراني، قائلا: "إن الغالبية العظمى من الصواريخ المضادة للطائرات الأوكرانية مصممة لتدمير الطائرات التي يمكن ضربها بسهولة. من الصعب إيصال صاروخ إلى نقطة الاعتراض في الوقت المناسب، ولكن إذا وصل الصاروخ الأوكراني إلى هذه النقطة في الوقت المناسب، فإن الذخيرة الصغيرة تكفي لاعتراض طائرة أو مروحية أو صاروخ كروز معاد. تُغطى معظم الطائرات والصواريخ الأوكرانية بمواد معدنية رقيقة حيث يتم إخفاء خزانات الوقود والأنظمة الهيدروليكية الدقيقة والإلكترونيات تكفي بضع ضربات لإسقاط هذه الأهداف".

وأوضح الخبير أنّ "هدف الدفاع الأوكراني هنا هو قنبلة، أقل بخمسة أضعاف حجم الطائرة المتوسطة ولديها هيكل قوي جدًا، قوي بما يكفي لاختراق الأرضيات الخرسانية المسلحة دون الإضرار بالأنظمة الداخلية، أنظمة التوجيه وتصحيح المسار ضعيفة، لكن بعض الثقوب لن تمنعها من عملها من الضروري تمزيق القنبلة بالكامل، ومن الصعب على صاروخ مضاد للطائرات القيام بذلك. وحتى إذا نجح، فستواصل القنبلة طريقها حتى تصل إلى وجهتها. ربما ليس بدقة عالية جدا، لكنها ستصل".
واختتم الخبير أن "هناك احتمالا كبيرا بأن صواريخ منظومة، مثل باتريوت، التي لا تمتلكها القوات المسلحة، يمكن أن تسقط القنابل الانزلاقية. لكن الخبير يحذر من أن هذا هو سلاح الملاذ الأخير. من الضروري إصابة الهدف بدقة وإذا أخطأت المدافع، فإن القنبلة ستؤدي الوظيفة". (سبوتنيك)
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