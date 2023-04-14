Advertisement

عربي-دولي

رئيس وزراء بولندا: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعدة سنوات

Lebanon 24
14-04-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1057109-638170859216632483.jpg
Doc-P-1057109-638170859216632483.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي إن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعدة سنوات أخرى.

وأضاف مورافيتسكي في مقابلة مع وسيلة إعلامية: "نحن لا نحسب أي تاريخ محدد. نحن فقط نراقب ما يحدث في الجبهة". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: فرنسا لا يمكنها لعب دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا كونها متورطة بشكل غير مباشر في الصراع
lebanon 24
16/04/2023 06:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة: تسليم الناتو لأوكرانيا مقاتلات يعد تدخلا مباشرا بالصراع
lebanon 24
16/04/2023 06:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
المجر: نؤيد إجراء محادثات مباشرة بين روسيا وأميركا لحلّ الصراع في أوكرانيا
lebanon 24
16/04/2023 06:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: نحذر من خطر مواجهة عسكرية واسعة النطاق في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي (العربية)
lebanon 24
16/04/2023 06:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا

الصراع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2023-04-15
16:59 | 2023-04-15
16:48 | 2023-04-15
16:30 | 2023-04-15
16:12 | 2023-04-15
16:04 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website