رئيس وزراء بولندا: الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعدة سنوات

قال رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي إن الصراع في أوكرانيا قد يستمر لعدة سنوات أخرى.



وأضاف مورافيتسكي في مقابلة مع وسيلة إعلامية: "نحن لا نحسب أي تاريخ محدد. نحن فقط نراقب ما يحدث في الجبهة". (روسيا اليوم)