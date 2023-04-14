بجلسة استمرت 7 ساعات.. هذا ما حصل مع ترامب

Advertisement

ظهر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب في نيويورك لتقديم شهادته في دعوى مدنية يمكن أن تؤثر على مصير إمبراطوريته التجارية.وتسعى الدعوى للحصول على 250 مليون دولار وستحظر قدرة ترامب على إدارة مشروع تجاري في الولاية.والتقى ترامب مع محققين بمكتب المدعي العام في نيويورك لما يقرب من 7 ساعات يوم الخميس. وقال مصدر لشبكة CNN إنه أجاب على العديد من الأسئلة تحت القسم خلال تلك الفترة. ولا يتوفر أي معلومات تفصيلية بعد عن الجلسة. (سي ان ان)