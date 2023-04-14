دونيتسك: القوات الأوكرانية دمرت أكثر من 70 كنيسة في دونباس

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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية دمرت بشكل جزئي أو كلي أكثر من 70 كنيسة في دونباس.وقال يان جاجين، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيستك، إن "تعرض الكنائس للتدمير كان نتيجة للقصف اللاإنساني للنازيين الأوكرانيين. إن أكثر من 70 كنيسة، إما تضررت أو تم تدميرها بالكامل".وبحسب جاجين، على الرغم من هجمات القوات المسلحة الأوكرانية، التي أدت إلى سقوط ضحايا بين رجال الدين وأبناء الرعية، تستمر الخدمات في الكنائس.وأضاف أنه "في هذا الوقت العصيب، لم تصبح الكنائس مراكز جذب للمؤمنين فحسب، بل أصبحت أيضا مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية". (روسيا اليوم)