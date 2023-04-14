تحذير من خطر قادم.. تجنبوا السفر إلى جنوب فرنسا

تحذيرات صحية ظهرت مؤخرا، من السفر إلى جنوب فرنسا، بعد أن أكد علماء أنها أصبحت موطنا لحمى الضنك، لافتين إلى أن تغير المناخ لعب دورا كبيرا في ذلك.

ما سبب التحذير؟

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أصيبت بريطانية تبلغ من العمر 44 عاما، بحمى الضنك عند سفرها إلى قرية صغيرة بالقرب من نيس في جنوب فرنسا، في أيلول الماضي. وعانت المرأة من الحمى والصداع وآلام العضلات والطفح الجلدي الأحمر لمدة 3 أيام، لكنها لم تكن بحاجة إلى أي علاج طبي وتعافت تماما.

وحذر خبراء الصحة من أن المرض قد يتفشى هناك بشكل أكبر بسبب تغير المناخ. ويعود السبب إلى أن بعوض النمر الآسيوي، الذي يحمل الفيروس، ينتشر في درجات حرارة أكثر دفئا، لذا فإن هناك مخاوف من أنه يمثل الآن تهديدا صحيا ناشئا في جنوب فرنسا.

ما أعراض حمى الضنك؟



لا تسبب حمى الضنك، التي تنتشر عن طريق لدغة البعوض المصاب، أي أعراض لدى ما يقدر بثلاثة أرباع الحالات. غالباً ما تكون أعراضها خفيفة، تشبه أعراض الأنفلونزا.