وثائق قضائية تكشف تفاصيل عن المتهم بتسريب معلومات البنتاغون السرية

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كشفت وثائق قضائية أن جاك تيكسيرا، المشتبه به في تسريب معلومات وزارة الدفاع الأميركية السرية، استخدم جهاز الكمبيوتر الحكومي الخاص به للبحث في التقارير الاستخباراتية السرية عن كلمة "تسريب" قبل أسبوع من اعتقاله.وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) القبض على تيكسيرا، وهو طيار يبلغ من العمر 21 عاما يعمل في الحرس الوطني الجوي، في نورث دايتون بولاية ماساتشوستس، الخميس.وكشفت وثائق المحكمة ومسؤلون أميركيون تفاصيل جديدة عن المشتبه به في تسريب الوثائق وطريقة عمله والتصريح الأمني الذي كان يجب أن يحصل عليه، بعدما ظهر لأول مرة أمام المحكمة، الجمعة.وزعم المحققون أن وكالة حكومية أميركية لديها القدرة على مراقبة "عمليات بحث معينة أجريت على شبكاتها السرية" وجدت أنه قبل أسبوع واحد من اعتقاله، استخدم تيكسيرا جهاز الكمبيوتر الحكومي الخاص به للبحث في تقارير استخبارية سرية عن كلمة "تسريب".وقاد هذا البحث المحققين إلى الاعتقاد بأن تيكسيرا كان يبحث عن تقييم مجتمع الاستخبارات لمن سرب الوثائق السرية على الإنترنت.ومن جانبه، قال مسؤول دفاعي إن جاك تيكسيرا تم تعيينه في الجناح الاستخباري 102 وهو جهاز لديه "مهمة عمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع"، ويأخذ معلومات استخبارية من مصادر مختلفة لتعبئتها لبعض كبار القادة العسكريين في كل أنحاء العالم.ولم يكن تيكسيرا الشخص الذي يقوم بتعبئة المعلومات الاستخباراتية لهؤلاء القادة الكبار، بل العمل على الشبكة التي تتواجد عليها تلك المعلومات الاستخباراتية السرية للغاية.ولهذا الغرض، أكد المسؤول أن تيكسيرا طُلب منه الحصول تصريح للتعامل مع المعلومات السرية والحساسة للغاية.وأضاف المسؤول: "هذا الطيار، حتى عندما كان شابا، كانت وظيفته العمل على هذه الشبكة التي تحمل معلومات سرية للغاية"، موضحا: "بسبب ذلك، فإن المعلومات المنقولة على الشبكة، فيجب أن يحصل الأشخاص الذين يعملون عليها على هذا النوع من التصريح".وأوضح المسؤول: "هو ليس مثل رجل تكنولوجيا المعلومات المعتاد حيث تتصل بمكتب المساعدة ويأتون لإصلاح جهاز الكمبيوتر الخاص بك، إنهم يعملون على نظام سري للغاية، لذا فهم يطلبون ذلك التصريح".وفي الوقت نفسه، أفادت مستندات المحكمة، بأن تيكسيرا استخدم عنوان منزله الحقيقي في معلومات الفواتير المرتبطة بحسابه على Discord، وهي المنصة التي يُزعم أن تيكسيرا كان ينشر عليها المستندات السرية، والتي لم يتم ذكرها في وثائق المحكمة، لكن CNN حددتها باسم Discord في وقت سابق. (سي ان ان)