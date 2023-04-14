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بدء الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون في جدّة

Lebanon 24
14-04-2023 | 16:27
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بدأ الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق.
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