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المحكمة العليا الأميركية تُزيل موقتاً القيود على حبوب الإجهاض

Lebanon 24
14-04-2023 | 17:13
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أبقت المحكمة العليا الأميركية الجمعة موقتًا على إمكانية الوصول الكامل إلى حبوب الإجهاض المستخدمة على نطاق واسع، ما يعلّق قرارات محكمة أدنى فرضت قيودًا على العقار.
وأصدرت أعلى محكمة في الولايات المتحدة وقفا إداريا يجمّد أحكام المحكمة الأدنى حتى الأربعاء للسماح لأطراف القضية بتقديم حججهم. لجأت الحكومة الأميركية إلى المحكمة العليا بشكل عاجل قبل بدء سريان القيود التي فرضتها محكمة استئناف على الوصول لحبوب الإجهاض.
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