وزير الخارجية السوري سيصل إلى الجزائر اليوم

أفادت الإذاعة الحكومية بالجزائر في وقت متأخر من يوم الجمعة بأن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد سيصل إلى الجزائر يوم السبت.

وأضافت أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف سيستقبل الوزير الزائر.

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