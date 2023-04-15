Advertisement

عربي-دولي

تقييم متشائم.. حلفاء كييف يشككون: غير قادرة على تحقيق انتصار عسكري هذا العام

Lebanon 24
15-04-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1057274-638171332606410894.png
Doc-P-1057274-638171332606410894.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بشكل متزايد يشكك بعض حلفاء أوكرانيا الأوروبيين في قدرة جيشها على تحقيق اختراق حاسم هذا العام خصوصاً أن الدفاعات الروسية كان لديها الوقت للاستعداد قبل الهجوم الذي يلوح في الأفق.

ويمثل المزاج السائد بين المسؤولين الغربيين خروجاً حاداً عن أواخر العام الماضي، عندما فاجأت كييف حلفاءها وكذلك روسيا بهجمات مضادة ناجحة استعادت من خلالها السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي المحتلة.
Advertisement

فقد غذى ذلك الآمال في أن تتمكن قوات كييف من تحقيق المزيد من الاختراقات هذا العام ما من شأنه أن يرجح زخم الحرب لصالحها، بحسب تقرير لموقع "بلومبيرغ".

أما الآن يكبح حلفاء كييف توقعاتهم ويفكرون في الحاجة إلى قتال مكثف حتى عام 2024، وفقاً لمسؤولين أوروبيين مشاركين في جهود دعم الجيش الأوكراني.

تقييم متشائم
فقد كشفت مجموعة الوثائق السرية التي أثار تسريبها الغضب في كييف، أن المسؤولين الأميركيين كانوا يعرضون تقييمهم المتشائم للتوقعات قبل ستة إلى ثمانية أسابيع.

ولا تزال المخاوف التي تم الإعراب عنها بعد ذلك راسخة بين بعض حلفاء أوكرانيا، على الرغم من وصول مليارات الدولارات من ذخيرة وأسلحة الناتو منذ ذلك الحين.

ففي حين أن التوجه الأوكراني نحو مدينة ميليتوبول في الجنوب، بهدف تقسيم القوات الروسية أمر متوقع على نطاق واسع، فإن بعض المسؤولين الأوروبيين يشككون الآن في إمكانية تحقيق ذلك هذا العام.

وبدلاً من ذلك، فإن الهدف الأكثر واقعية يُنظر إليه الآن على أنه 30 كيلومتراً أو أكثر تقدماً من شأنه أن يضع المدفعية الأوكرانية الأكثر قدرة في نطاق خطوط الإمداد الروسية ويخلق ظروفاً لدفع أعمق في عام 2024، على حد قول أحد المسؤولين.

وأضاف المسؤول أن الحلفاء بحاجة إلى العمل الآن لتعزيز طاقتهم الإنتاجية والدعم المطلوب لمواصلة تلك الجهود.

قلق أميركي
وشملت تلك المشاكل تكوين وتدريب القوى اللازمة لمثل هذا الهجوم المعقد للقوات المشتركة، ومخزونا منخفضا بشكل خطير من صواريخ الدفاع الجوي لحمايتهم.

في موازاة ذلك، من المتوقع أن يبدأ الهجوم الأوكراني بحلول منتصف شهر أيار، وأن يتألف من عمليات من اتجاهات متعددة، وفقاً للعديد من مسؤولي الدفاع الأوروبيين.

وقال أحدهم إن بدء الهجوم لن يكون بالضرورة العنصر الرئيسي في العملية، بالنظر إلى أن روسيا كانت تستعد للهجوم.(سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:26 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:31 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:39 | 2023-04-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:00 | 2023-04-15
16:59 | 2023-04-15
16:48 | 2023-04-15
16:30 | 2023-04-15
16:12 | 2023-04-15
16:04 | 2023-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website