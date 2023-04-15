صدمات دماغية تصيب جنود أميركيين في سوريا.. هذه التفاصيل

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية التي تشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط إن 23 جنديا أمريكيا في سوريا أصيبوا بصدمات دماغية خلال هجومين في آذار نفذهما مسلحون مدعومون من إيران.وقالت في بيان "رصدنا 11 حالة جديدة من صدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 آذار في شرق سوريا... 23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة. تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات".وأصيب 25 جنديا أميركيا جراء هجمات وهجمات مضادة في سوريا، والتي أسفرت أيضا عن مقتل متعاقد أميركي وإصابة آخر.وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الأميركية إلى مقتل ثمانية مسلحين خلال ضربات جوية أميركية انتقامية على منشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.ليست المرة الأولىفي 2020، تم تشخيص أكثر من 100 جندي أميركي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي شنته إيران على قاعدة في العراق.(سكاي نيوز)