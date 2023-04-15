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عربي-دولي

هجمات سيبرانية تعطل مواقع هامة في إسرائيل.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
15-04-2023 | 03:00
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تسببت هجمات سيبرانية واسعة إلى تعطل مواقع هامة في اسرائيل، إذ طالت بنوكا، وشركات، والنظام الخاص بصفارات الإنذار.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن موقع شركة الكهرباء الإسرائيلية، انهار بفعل هجمات سيبرانية متواصلة منذ الصباح.
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كما تعطل موقع البريد الإسرائيلي، وعدة مواقع خاصة ببنوك هي "يئومي"، بنك ديسكونت، بنك ميزراحي – طفاحوت، بنك مركنتيل، بنك ييروشلايم (القدس)، بنك مسّاد، بنك "أوتسار هَحَيال"، وبنك "هبينليئومي".

ومن ضمن المواقع التي انهارت، موقع خاص بصناعة السيارات.

"أنونيموس سودان"
وفي وقت لاحق، أعلنت مجموعة تطلق على نفسها اسم "أنونيموس سودان"، مسؤوليتها عن اختراق المواقع الإسرائيلية أمس الجمعة.

وجاء الاختراق بالتزامن مع "يوم القدس" الذي تحييه إيران في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك في كل عام.

وتهدف الهجمات إلى منع تزويد الخدمات، من خلال إطلاق عدد كبير من المستخدمين للدخول إلى خوادم المواقع الإلكترونية سوية وبموجب أمر من أجل التسبب بانهيارها.

واللافت أن نجاح الهجمات جاء رغم إعلان شركة "تشيك بوينت" المتخصصة في منع هجمات كهذه، أنها وتحسبا لـ"يوم القدس"، بدأت بتفعيل أنظمتها لحماية المواقع الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن الهجمات لم تؤد إلى اختراق المواقع، بل إلى انهيارها فحسب.

واستهدفت هجمات سيبرانية، الأسبوع الماضي، شبكة حواسيب شركة البريد الإسرائيلية، وبين خدمات البريد التي تعطلت من جراء الهجوم السيبراني، تنسيق دور من خلال موقع البريد الإلكتروني، خدمات تجارية بينها إرسال رزم ودفع رسوم وعمولات الجمارك، وقسم من خدمات تسديد حسابات لوزارات وهيئات أخرى بينها سلطة الضرائب.(عربي 21)

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