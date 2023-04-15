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عربي-دولي

في اليمن.. استعدادات لاستكمال اليوم الثاني من صفقة تبادل الأسرى

Lebanon 24
15-04-2023 | 04:30
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يستعد اليمن لاستكمال اليوم الثاني من صفقة تبادل الأسرى على أن تستمر 3 أيام، بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
وستتواصل العملية التي انطلقت أمس، اليوم السبت وغدا الأحد من أجل تبادل نحو 800 من أسرى الجانبين، عبر 15 رحلة إلى 6 مطارات داخل اليمن.
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وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى وعضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان، ماجد فضائل أن المرحلة الثانية من العملية ستتم عبر مطارات المخا- صنعاء ، أبها- صنعاء وصنعاء- الرياض، وستكون عبر 6 رحلات طيران من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأشار بتغريدة له على حسابه في تويتر إلى أن ثلاث رحلات ستنطلق من المخا إلى صنعاء بإجمالي 100 محتجز حوثي، وأخرى من صنعاء إلى الرياض، وستنقل عفاش طارق والعميد محمد صالح نجل وشقيق نائب مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، وأخيرا ستقلع رحلتان من مطار أبها إلى صنعاء لنقل إجمالي 250 محتجزا حوثيا.
 
 
وكانت المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين الجانبين، انطلقت أمس، إذ نقلت طائرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 318 أسيراً من العاصمة صنعاء وعدن وإليهما.

وأفرجت جماعة الحوثي عن 69 شخصاً، بينهم وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، المشمولان بقرار مجلس الأمن الدولي 2216، أفرجت الحكومة عن 249 أسيراً نقلوا من عدن إلى صنعاء عبر رحلتين. (العربية)
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