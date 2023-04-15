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عربي-دولي

5 دول عربيّة ترفض عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة.. صحيفة تسردُ الأسباب

Lebanon 24
15-04-2023 | 08:00
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تواجه الجهود التي تقودها السعودية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية عدم ترحيب من حلفائها، وفق ما ذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" مؤخراً. 
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وكانت الرياض تسعى لعودة دمشق إلى الجامعة من بوابة قمة جامعة الدول العربيّة التي تستضيفها المملكة يوم 19 أيار المقبل، تزامناً مع إعادة بعض الدول العلاقات مع الحكومة السورية، كما أعادت المملكة العربية السعودية، في الشهر الماضي، العلاقات مع إيران، في صفقة توسطت فيها بكين.
ورغم ذلك، قال مسؤولون عرب في حديثهم عبر "وول ستريت جورنال"، إنّ "5 أعضاء على الأقل من جامعة الدول العربية، من بينهم المغرب والكويت وقطر واليمن، يرفضون إعادة انضمام النظام السوري إلى المجموعة"، مشيرين إلى أن "مصر أيضاً التي أحيت العلاقات مع النظام السوري في الأشهر الأخيرة، وهي حليف قوي للسعودية، تقاوم القرار".

وأوضح المسؤولون أنّ "هذه الدول تريد من الرئيس السوري بشار الأسد التعامل أولاً مع المعارضة السياسية السورية بطريقة تمنح جميع السوريين صوتاً لتقرير مستقبلهم".

وبحسب الصحيفة، فإنه "من شأن إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، إضفاء شرعية على تطبيع العلاقات مع الأسد بعد عقد على مقاطعته". 

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة، أمس الأربعاء، بناء على دعوة من نظيره السعودي، وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي.

وتأتي زيارة المقداد، بحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، في إطار دعوة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة في سوريا".

وفي حين أنّ الأغلبية البسيطة ستكون كافية لإعادة قبول النظام إلى جامعة الدول العربية، إلا أنّ الإجماع فقط سيكون ملزماً لجميع الأعضاء، وسيوفر الشرعية اللازمة للضغط على المجتمع الدولي بشأن رفع العقوبات عن النظام السوري.

في هذا السياق، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، إنّه "لا يوجد إجماع عربي في الوقت الحالي بشأن قضية إعادة قبول النظام السوري في جامعة الدول العربية".

بدورهم، قال المسؤولون العرب الذين تحدثت معهم "وول ستريت جورنال" إنّ "بعض الدول التي تعارض إعادة قبول النظام السوري ضاعفت من مطالبها، بما في ذلك قمع تهريب المخدرات غير المشروع، ومطالبة إيران بالتوقف عن توسيع نفوذها في البلاد، ومطالب أخرى عديدة".

وفي حين أنّ العديد من المسؤولين العرب ما زالوا يبغضون الأسد بسبب ما وصفوها بـ"الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه"، فإنهم يقولون إنّ "السياسات الدولية التي تعزل النظام السوري تثبت أنّها تأتي بنتائج عكسية مع مرور الوقت، مما يعزز نفوذ إيران في المنطقة"، بحسب الصحيفة.

وفي حال وافق النظام السوري على مطالب الدول الرافضة، فمن شأن هذه الخطوة أن تفتح الطريق، ليس فقط لعودة النظام إلى جامعة الدول العربية، ولكن أيضاً قد تسمح لها بإضافة أصواتها إلى أي جهد أوسع للضغط على الولايات المتحدة والقوى الأوروبية لرفع العقوبات عن بشار الأسد، على حد قول المسؤولين العرب.

وأضاف المسؤولون للصحيفة أنّ "الأسد لم يُظهر حتى الآن أي اهتمام بالتغيير السياسي، ومع ذلك لا يزال حريصاً على إصلاح العلاقات مع الدول العربية المجاورة، لأن ذلك يمكن أن يصقل صورته في الداخل، وربما قد يؤدي إلى المساعدة في إعادة إعمار البلاد".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري قال، يوم الثلاثاء، إنّ وزراء من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن تلقوا دعوة إلى اجتماع في جدة يوم الجمعة لبحث العلاقات مع النظام السوري، لكن لم تعلق المملكة العربية السعودية علنًا على الاجتماع المخطط له.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عملية إقناع الولايات المتحدة وأوروبا برفع العقوبات عن الأسد وشركائه لن يكون سهلاً على الدول العربية، حتى بالنسبة لأولئك الذين هم حلفاء أقوياء للولايات المتحدة.

وفي الشهر الماضي، كتبت مجموعة من المسؤولين والخبراء الأميركيين السابقين إلى الرئيس جو بايدن رسالة يقولون فيها إنّ المحاولات العربية لتطبيع العلاقات مع النظام السوري دون إصلاحات سياسية تتعارض مع أجندات الأمن وحقوق الإنسان الأميركية. (العربي الجديد)
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