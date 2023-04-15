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عربي-دولي

ضربة جديدة.. ولاية أميركية تحظر "تيك توك" نهائياً!

Lebanon 24
15-04-2023 | 03:20
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تلقى تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" ضربة جديدة على صعيد التضييق الغربي عليه، إذ مرر برلمان ولاية مونتانا الأميركية قانونا لحظر التطبيق في الولاية.
 
 
وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فقد صوّت مجلس النواب المحلي في ولاية مونتانا على حظر "تيك توك" بواقع 54 مؤيدا مقابل 43 معارضا.
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ومن المقرر أن يرسل القانون إلى حاكم الولاية، الجمهوري غريغ غيانفورتي، للنظر فيه وبعد التوقيع عليه سيدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني المقبل.
 
ويشير القانون إلى عدد من المخاوف بشأن التطبيق، منها مزاعم تتصل بأعمال مراقبة تنفذها الحكومة الصينية.
 
ويقول المشرعون إن التطبيق يشجع نشاطات خطيرة بين اليافعين مثل رشق أشياء على السيارات الذاتية القيادة، وإشعال النيران في المرآة ومحاولة إخمادها عن طريق جسم الشخص.
 
ويعني القانون أنه سيكون ممنوعا على متجر التطبيق "أبل ستور" توفيره لسكان الولاية، لكنه لن يمنع أولئك الذين يستخدمونه حاليا من استخدامه.
 
وسيؤدي انتهاك القانون إلى غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دولار، اذ يعد القانون خطوة أشد من خطوات سابقة في الولايات المتحدة لحظر التطبيق في الهواتف الحكومية.
 
ونحو نصف الولايات الأميركية ومنها مونتانا والحكومة الفيدرالية تحظر التطبيق على الهواتف الحكومية، لكن استعمال التطبيق متاح للعامة. (سكاي نيوز)
 

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