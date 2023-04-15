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عربي-دولي

خنق ابنة الـ 7 سنوات واغتصبها ورماها في حاوية النفايات.. جريمة تهز بلدا عربياً (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2023 | 04:19
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وقعت جريمة مروعة في البصرة جنوب العراق، حيث تم خطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، واغتصابها والتنكيل بجثتها قبل رميها في حاوية النفايات.

فيما ظهرت والدتها المكلومة تبكي وتنتحب غير مصدقة لما حصل لصغيرتها، قائلة "هي تخاف تطلع أصلا.. وكانت دوما تقول أخاف من السيارة الكبيرة".
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وأضافت والدموع تغلبها: "أتوني بها من حاوية النفايات..."!

خنقها
من جهته، أكد والدها أن ابنته تعرضت للخنق، قائلاً: "كل جسمها أزرق عليه رضوض".

وكانت كاميرات المراقبة في أحد أحياء منطقة المشراق في البصرة التقطت قبل يومين لحظة خروج الفتاة إلى الشارع فيما بدا الجاني يمشي قربها، ما مكن الشرطة من القبض على المشتبه فيه خلال ساعات.

وأوضحت وزارة الداخلية لشؤون الشرطة بفيديو على صفحتها في فيسبوك، أن شرطة البصرة تمكنت من كشف ملابسات الجريمة المروعة.

كما أكدت أنه تم القبض على الجاني "بعد جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة وفي وقت قياسي".

وبدا المغتصب في الفيديو واقفاً وظهره إلى الكاميرا، معترفاً بجريمته المروعة.(العربية)

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