اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة اليوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السودانية في الخرطوم.

وأفادت وسائل اعلام بأنّ إطلاق نار سمع في محيط القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم، وبالقرب من المدينة الرياضية جنوب العاصمة وشمالها أيضا.

Advertisement

ولفتت إلى اندلاع اشتباكات أيضا بمحيط وداخل قاعدة مروي الجوية في الولاية الشمالية للبلاد، وسط حالة من الهلع والخوف بين سكان المنطقة.

من جهتها، قالت قوات الدعم السريع إن الجيش هاجم بشكل كاسح وبقوات كبيرة مقرا تابعا لها في منطقة سوبا بالخرطوم، واصفة هذا العمل بالجبان.

وأوضحت في بيان أنها "تفاجأت صباحاً بقوة كبيرة من القوات المسلحة تدخل إلى مقر تواجد قواتها في أرض المعسكرات سوبا، وتضرب حصارا، ثم تنهال عليها بهجوم كاسح بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة".

ولفتت إلى أنها "تواصلت مع كل من الآلية الرباعية ومجموعة الوساطة ممثلة بمالك عقار ومني اركو مناوي وجبريل ابراهيم وأطلعتهم على هذا الاعتداء الغاشم"، وفق وصفها.

وختمت داعية "الشعب السوداني والرأي العام الدولي والإقليمي إلى إدانة هذا المسلك الجبان"، مشددة في الوقت عينه على وجوب تماسك السودانيين في هذه اللحظة التاريخية الحرجة. (العربية)