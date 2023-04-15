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عربي-دولي

"أصبحت لجميع الأديان".. مدينة أميركية تسمح برفع الأذان في جميع أوقات الصلاة

Lebanon 24
15-04-2023 | 05:00
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تعتزم مدينة مينيابوليس الأميركية السماح برفع الأذان في مكبرات الصوت بجميع أوقات صلاة المسلمين الخمس كل يوم وعلى مدار العام، لتصبح أول مدينة أميركية كبرى تسمح بهذا.


وأكدت صحيفة "مينيابوليس ستار تريبيون" أن مجلس بلدية مينيابوليس وافق بالإجماع، على تعديل قانون كان يمنع رفع الأذان خلال صلوات الفجر والمغرب والعشاء يوميا وفي أوقات معينة من العام بسبب قيود الضوضاء.
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وبعد التصويت قال جيلاني حسين، المدير التنفيذي لفرع مينيسوتا في مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، إن "الدستور لا ينام ليلا".
 
 
وقال إن الإجراء الذي اتخذته مينيابوليس يظهر للعالم أن أمة تأسست على حرية الدين تفي بوعدها.
بدوره، قال محمد دكولي، إمام مسجد النور في مينيابوليس والذي كان من بين العديد من القادة المسلمين الذين شهدوا التصويت: "أصبحت مينيابوليس مدينة لجميع الأديان".
وتضم مينيابوليس عددا متزايدا من المهاجرين من شرق إفريقيا، وأصبحت المساجد منتشرة فيها الآن. كما أن 3 من أعضاء مجلس البلدية الـ13 هم مسلمون.

ولم يلق القرار أي معارضة مجتمعية منظمة. ومن المتوقع أن يصدق رئيس البلدية جاكوب فراي على الإجراء الأسبوع المقبل. (روسيا اليوم)
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