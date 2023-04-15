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إقتصاد

موسكو تُهدد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب.. أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق

Lebanon 24
15-04-2023 | 04:33
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أثارت تهديدات روسيا بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مخاوف من ارتفاع الأسعار والتسبب في أزمة غذاء عالمية جديدة.

وهدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال زيارة إلى أنقرة، أمس الجمعة، بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.
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وكان لافروف يتحدث أمام الصحافة بعد لقاء مع نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، الذي بذلت بلاده جهودا كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق خلال الصيف الماضي، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال لافروف إنه "إذا لم يحصل تقدم على صعيد إزالة العوائق أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية، فسنتساءل عما إذا كان هذا الاتفاق ضروريا".

والخميس، قالت وزارة الخارجية الروسية  إنه "لا حاجة للحديث عن تمديد إضافي لمبادرة البحر الأسود لما بعد 18 أيار"ما لم يتم إحراز تقدم في حل المشكلات المتعلقة بصادرات روسيا من المواد الغذائية والأسمدة.

ما هو الاتفاق؟
وتم الوصول إلى الاتفاق في تموز من العام الماضي، حيث تم إنشاء ممرا لتمكين استئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا، وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا لإبرام الاتفاق للمساعدة في معالجة أزمة غذاء عالمية قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنها تفاقمت بسبب أكثر الحروب دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وبموجب الاتفاق، استأنفت أوكرانيا صادراتها من الحبوب عبر موانئها على البحر الأسود بعد توقفها بسبب الغزو الروسي في 24 شباط 2022.

ويعمل مسؤولون من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تفتيش جميع السفن في المياه القريبة من تركيا المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها.

وفي 19 آذار الماضي، تم تمديد الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود رغم الحرب.

واقترحت موسكو تمديد الاتفاق "60 يوما في بادرة حسن نية" بدلا من الـ120 يوما المتفق عليها أساسا، مصرة على وجوب احترام الشق الآخر من الاتفاق المتعلّق بتصدير الأسمدة الروسية.(الحرة)

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