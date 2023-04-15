في "سبت النور".. الحُجاج الأرثوذكس يحضرون إلى القدس بكثافة رغم الإجراءات الإسرائيلية

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رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها القوات الإسرائيلية في المدينة، عجّت شوارع البلدة القديمة في القدس والأزقة المحيطة بها، بآلاف الحجاج الأرثوذكس من مختلف دول العالم، لرؤية خروج النار المقدسة في كنيسة القيامة، وذلك عشية عيد الفصح.ويحدث خروج النار المقدسة، فقط يوم السبت المقدس المعروف بـ"سبت النور"، في كنيسة القيامة، عشية عيد الفصح الأرثوذكسي، من خلال صلوات البطريرك الأرثوذكسي.وتزامناً مع ذلك، فقد اتخذت القوات الإسرائيلية هذا العام تدابير أمنية صارمة خلال أهم الأعياد الدينية، حيث فرضت قيوداً أمنية صارمة على عدد زوار كنيسة القيامة في هذا اليوم.وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإنه سمح فقط لـ2.4 ألف شخص برؤية خروج النار المقدسة من قبر المسيح، في حين أنه خلال السنوت السابقة تمكن من رؤيتها زهاء 10 آلاف حاج مسيحي.