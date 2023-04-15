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شرطيون يطرقون باب المنزل الخطأ ويقتلون مقيما فيه (فيديو)

Lebanon 24
15-04-2023 | 09:00
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قتل شرطيون أميركيون رجلا في منزله ليتبين لاحقا أنهم طرقوا باب المنزل الخطأ في مدينة فارمنغتون بولاية نيو مكسيكو.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها شرطة ولاية نيو مكسيكو رجلا يدعى روبرت دوتسون، حسب الشرطة، فتح باب المنزل رقم 5305 ويحمل سلاحا بيده، وسرعان ما أُطلق عليه النار.
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وقالت الشرطة إنها غير قادرة في هذه المرحلة على توضيح سبب توجه عناصر الشرطة إلى العنوان الخطأ. وأظهرت المشاهد في وقت لاحق زوجة روبرت دوتسون واقفة عند باب المدخل ثم سمعت طلقات نارية جديدة. وقالت الشرطة إن هذه المرأة أطلقت النار على الشرطيين.

ولم تكشف أسماء الشرطيين حتى الساعة، وهم في فترة إجازة مدفوعة حتى انتهاء التحقيق.

وقال قائد الشرطة المحلية ستيف هيب في بيان، إن جميع أجهزة الشرطة تدرك "خطورة" هذه القضية.

وأضاف "بصفتي قائد الشرطة، أود أن أعبر عن مدى أسفي لحدوث هذه المأساة". وأرفق النص برابط يمكن الدخول عليه لمشاهدة الفيديو، يمكن الضغط هنا: (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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