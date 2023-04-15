بلينكن عن الوضع في السودان: هش!

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم إلى أن الوضع في السودان "هش"، لكنه أصر على أنه لا تزال هناك فرصة لاستكمال الانتقال إلى حكومة يقودها المدنيون.







وأضاف خلال تصريحات من العاصمة الفيتنامية هانوي واوردتها وكالة "رويترز" أن "بعض اللاعبين ربما يحاولون عرقلة التقدم" في السودان.

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