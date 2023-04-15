اليابان.. إصابة شرطي جراء الانفجار الذي وقع خلال خطاب كيشيدا

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أفادت وكالة Kyodo اليابانية، بإصابة شرطي في محافظة واكاياما حيث كان من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا خطابا، جراء انفجار.ووفقا لوكالة كيودو، نقلا عن شهود عيان، فقد سمع دوي الانفجار حوالي الساعة 11:30 في مدينة واكاياما اليابانية، حيث قام شاب بإلقاء قنبلة دخانية تجاه المكان الذي كان من المفترض أن يلقي كيشيدا خطابه فيه، تلاه انفجار.وبعد سماع دوي الانفجار، تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بينما كان يلقي خطابا في محافظة واكاياما (غرب) وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.وتم القبض على الشاب الذي ألقى القنبلة تجاه كيشيدا، وهو في الـ 24 من العمر من سكان مدينة كوانيشي الغربية، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة دوافعه.وبحسب الشرطة، تم الاستيلاء على جسمين أسطوانيين في مكان الحادث، الذي تسبب بإصابة أحد عناصر الأمن بإصابات طفيفة.وبالرغم من الحادث، قرر كيشيدا عدم إجراء أية تغييرات على جدول الحملة قبل الانتخابات المحلية، وألقى خطابا في محطة قطار واكاياما، وقدم اعتذارا عن الإزعاج الناجم عن الحادث. (روسيا اليوم)