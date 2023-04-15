بلباسه العسكري.. أول ظهور للبرهان بعد اندلاع المعارك (فيديو)

أطل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بلباسه العسكري الكامل يراقب العمليات العسكرية، في أول ظهور له بعد اندلاع المعارك وزعم قوات الردع السريع استهداف منزله.

وانتشرت صور على موقع التواصل الاجتماعي، أظهرت إدارة رئيس مجلس السيادة السوداني غرفة القيادة العسكرية والمعارك الدائرة بين قواته وقوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم.

وظهر البرهان مرتديا لباسه العسكري الكامل، يراقب شاشات تنقل له ما يجري من معارك على الأرض.





هذه التطورات أتت وسط توتر لم يهدأ منذ أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من تأكيد الطرفين تمسكهما بالتهدئة، ما أدى لاندلاع اشتباكات عسكرية عنيفة بين الجانبين في الخرطوم، استعملت خلالها أسلحة خفيفة وثقيلة، فيما زعم كل طرف سيطرته على مطار العاصمة والقصر الرئاسي.

وتوسعت الاشتباكات، اليوم، في كافة مناطق الخرطوم شمالاً وجنوباً، لتشمل المطار ومقر التلفزيون الرسمي، وأم درمان، فضلاً عن النيل الأبيض، بالإضافة إلى ولاية شمال دارفور، ومروي بالولاية الشمالية.